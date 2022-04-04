2022/04/04 | 20:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العيادات تجهّز دفعة جديدة من أدوية الأمراض المزمنة القضاء الإداري يعيد الحجامي مديراً عاماً لصحة الكرخ بغداد – ياسين ياس قضت محكمة قضاء الموظفين، بإعادة جاسب الحجامي الى منصبه مديراً لدائرة صحة بغداد الكرخ.واطلعت (الزمان) على وثيقة صادرة من المحكمة تحمل توقيع رئيسها علي احمد حسن ، الذي (الغى قرار وزير الصحة وكالة هاني […]

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