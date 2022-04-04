2022/04/04 | 20:57 - المصدر: وكالة المعلومة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/ متابعة… نفى حاكم مصرف لبنان المركزي، رياض سلامة، اليوم الاثنين، ما أعلنه نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي عن إفلاس الدولة والمصرف المركزي، وتوزيع الخسائر على الدولة والمصارف والمودعين.
وقال سلامة في بيان: “ما يتم تداوله حول إفلاس المصرف المركزي غير صحيح.
فبالرغم من الخسائر التي أصابت القطاع المالي في لبنان، والتي هي قيد المعالجة […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حاكم مصرف لبنان: لم نفلس) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وقال سلامة في بيان: “ما يتم تداوله حول إفلاس المصرف المركزي غير صحيح.
فبالرغم من الخسائر التي أصابت القطاع المالي في لبنان، والتي هي قيد المعالجة […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حاكم مصرف لبنان: لم نفلس) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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