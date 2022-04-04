حاكم مصرف لبنان: لم نفلس

2022/04/04 | 20:57 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… نفى حاكم مصرف لبنان المركزي، رياض سلامة، اليوم الاثنين، ما أعلنه نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي عن إفلاس الدولة والمصرف المركزي، وتوزيع الخسائر على الدولة والمصارف والمودعين.وقال سلامة في بيان: “ما يتم تداوله حول إفلاس المصرف المركزي غير صحيح.فبالرغم من الخسائر التي أصابت القطاع المالي في لبنان، والتي هي قيد المعالجة […]

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