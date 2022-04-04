2022/04/04 | 21:01 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أضافت الحكومة البريطانية 9 أعراض رئيسية للإصابة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19″، وذلك بعد تشابه الأعراض مع الإنلفونزا أو الزكام.وقالت خدمات الصحة الوطنية البريطانية- بحسب صحيفة “ايفيننج ستاندارد”: إن الأعراض هي “ضيق في التنفس- والشعور بالتعب أو الإرهاق- ووجع الجسم- والصداع- والتهاب الحلق- انسداد أو سيلان الأنف- وفقدان الشهية- والإسهال- الشعور بالمرض”.يأتي […]

ظهرت المقالة بعد تشابه الأعراض مع الإنفلونزا..



9 أعراض جديدة لكورونا فى بريطانيا أولاً على ايرث نيوز.

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