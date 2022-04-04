القمر الوردي في سماء العراق

2022/04/04 | 21:02 - المصدر: بغداد اليوم

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كشف المتنبئ الجوي صادق عطية، اليوم الاثنين، عن موعد مشاهدة ظاهرة القمر الوردي.

وقال عطية فس منشور له على الفيس بوك تابعته (بغداد اليوم) إن "مساء يوم 16/4 نحن على موعد مع مشاهده القمر الوردي وهو تسميه لحلول الربيع وظهور اول الازهار باللون الوردي".

وأضاف "وهو يعنى أن قمرنا سيبدو أكبر وأكثر سطوعاٌ فى سماء الليل.



تحدث هذه الظاهرة عندما يقع القمر على الجانب الآخر من الأرض مثل الشمس، مما يعنى أن وجهه سيكون مضاء بالكامل"، مبينا إنه "ويبعد مسافة 370100 كم عن الارض".

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