2022/04/04 | 21:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

علق الخبير القانوني علي التميمي، اليوم الاثنين، على اعمام رئيس البرلمان محمد الحلبوسي حول تسمية رئاسة البرلمان.

وقال التميمي في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "إجراء رئيس البرلمان محمد الحلبوسي ينطبق مع قرار المحكمة الاتحادية ٨٧ لسنة ٢٠١٠".

وأضاف ان "القرار قال رئاسة البرلمان وليس هيئة الرئاسة".

وكان رئيس البرلمان وجه اعماما بعدم دستورية مصطلح هيئة الرئاسة وعدم العمل به كونه يخالف قرار المحكمة الاتحادية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قانوني يعلق على اعمام الحلبوسي حول تسمية "رئاسة البرلمان") نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قانوني يعلق على اعمام الحلبوسي حول تسمية "رئاسة البرلمان") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).