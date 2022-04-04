توب 5: حقيقة

2022/04/04 | 21:06 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من توضيح مصدر حكومي لبناني لـCNN حقيقة تصريحات "إفلاس لبنان ومصرفه المركزي" إلى انتقادات العديد من السعوديين لتصريح وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون عن استخدام سياسة "العصا والجزرة مع السعودية، وتطورات الحرب الروسية على أوكرانيا...إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

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