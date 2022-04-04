2022/04/04 | 21:08 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أصدرت محكمة مصرية حكما بالإعدام على المواطن حسين شعيب 39 عاما المتهم في قضية مقتل الطفلة شهد بمحافظة المنوفية والتي هزت الرأي العام في مصر.وقال قاضي المحكمة قبل إعلان الحكم للمتهم: “المحكمة كان نفسها يكون في عقوبة أشد من اللي هتحكم عليك به لأنك ضربت بالمبادئ والقيم عرض الحائط”.وأثارت قضية الطفلة […]

ظهرت المقالة مصر..



إعدام مواطن ارتكب جريمة هزت الرأي العام أولاً على ايرث نيوز.

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