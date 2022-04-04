مصدرو النفط بالشرق الأوسط يجنون الأرباح من حرب أوكرانيا التي تضرب الاقتصاد العالمي

2022/04/04 | 21:37 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسببت حرب أوكرانيا في إحداث فوضى في الاقتصاد العالمي، لكن تأثيرها في الشرق الأوسط لم يكن قاتمًا على الجميع.

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