2022/04/04 | 21:37 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… أعلن وزير الخارجية الصيني وانغ يي، أن الصين واثقة بأن لدى كييف ما يكفي من الحكمة لاتخاذ قرار يقود إلى تسوية الأزمة في أوكرانيا وضمان الأمن في أوروبا.ونقلت وزارة الخارجية الصينية عن وانغ يي قوله لنظيره الأوكراني دميتري كوليبا، خلال مكالمة هاتفية بينهما اليوم الاثنين: “الحرب سوف تنتهي لا محالة، والأهم الآن […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصين تحث أوكرانيا على اتخاذ قرار يراعي مصالح شعبها) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصين تحث أوكرانيا على اتخاذ قرار يراعي مصالح شعبها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).