العمليات المشتركة: الجيش العراقي اكبر من حملات الاعلام المزيف والدعاية الكاذبة

2022/04/04 | 21:38 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيان ——— يتعرض الجيش العراقي الباسل والاجهزة الامنية على اختلاف صنوفها الى حملات نيل وتسقيط وتسفيه وتشويه قل نظيرها في تاريخ المؤسسات العسكرية هدفها اضعاف المؤسسة وتدمير مخزونها العقائدي وتاريخها الوطني المشرف ومواقفها الميدانية في التصدي للعدوان والحرب البربرية التي شنتها داعش على شعبنا واهلنا وكان لهذا الجيش موقف صلب وعمليات جريئة واستبسال نادر ابان […]

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