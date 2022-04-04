نصائح لمريض السكري في رمضان

2022/04/04 | 21:47 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ قدم الاتحاد الفيدرالي للسكري بعض نصائح لرمضان صحي مع مرضى السكري، وبناءً على النصائح الطبية والدينية، يوصى بزيارة طبيبك قبل 6-8 أسابيع من شهر رمضان لفهم المخاطر التي قد تتعرض لها أثناء الصيام.مع بداية الشهر الفضيل، تبرز العديد من الأسئلة فيما يخص صيام أصحاب الأمراض المزمنة، خاصة مرضى السكري، حيث أنه ليس […]

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