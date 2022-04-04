اهداف الموجة الثانية من الحركة النسوية في الستينات والسبعينات - سوزان امين

2022/04/04 | 21:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سوزان_امين مقال مترجم من اللغة السويدية من موقع Greelaneغيرت النسوية حياة المرأة وخلقت عوالم جديدة من الفرص للتعليم ، وتمكين ودعم للمرأة العاملة ظهر على اعقاب ذلك الفن النسوي والنظرية النسوية.



كانت أهداف الحركة النسوية لدى البعض بسيطة: يقتصر على السماح للمرأة بالحرية وتكافؤ الفرص والتحكم بحياتها.



بينما كان تتعدى ذلك لدى للبعض الآخر من النساء، حيث ان الاهداف كانت أكثر تجريدية و تعقيدًا.وغالب ......





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