زواج الصغيرات في القانون العراقي - اسراء سلمان

2022/04/04 | 21:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#اسراء_سلمان عرف المشرع العراقي في قانون الاحوال الشخصية المرقم 188 لسنة 1959 الزواج بالشكل التي : ففي المادة الثالثة من القانون اولا ينص على : ( الزواج عقد بين رجل و إمرأة تحل له شرعاً غايته إنشاء رابطة الحياة المشتركة والنسل.)هنا قام المشرع بشرح مبسط لفكرة الزواج والغاية منه هو انشاء رابط الحياة المشتركة والنسل .



ووضع قانون الاحوال الشخصية العراقي عدة نقاط لتوضيح من هو مؤهل لهذا العقد فجعل اتمام الثا ......





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