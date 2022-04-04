2022/04/04 | 21:54 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المشتركة: منتحلو صفة الجيش العراقي سيمثلون أمام القضاء » وكالة الأنباء العراقية

أمن

اليوم, 21:49

واع/

تابعونا على:

جميع الحقوق محفوظة © 2020.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المشتركة: منتحلو صفة الجيش العراقي سيمثلون أمام القضاء) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المشتركة: منتحلو صفة الجيش العراقي سيمثلون أمام القضاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).