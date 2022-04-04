“التغيير” الكردية توصي باعادة انتخاب رئاسة البرلمان مرة اخرى

2022/04/04 | 21:59 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بما أن هذه الدورة البرلمانية انجزت فقط انتخاب رئاسة البرلمان،ونظرا للحساسية الكبيرة وعدم التوافق بين الرئيس والنائب الاول،فمن الضروري ان تشمل مفاوضات الكتل إعادة انتخاب رئاسة المجلس مرة اخرى،تحالف #انقاذ_وطن اذا لم يتمكنوا من الاتفاق على إدارة البرلمان كيف سينقذون الوطن؟!#العراق — Hoshyar Abdullah.هوشیار عبدالله (@Hoshyarabdullah) April 4, 2022

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