2022/04/04 | 22:00 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: lyy6xAN6xBw

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. فرحان الفرطوسي: أتلفنا بضاعة تالفة موجودة منذ مدة طويلة في الموانئ) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. فرحان الفرطوسي: أتلفنا بضاعة تالفة موجودة منذ مدة طويلة في الموانئ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).