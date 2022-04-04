بايدن يدعو الى محاكمة بوتين كـ

2022/04/04 | 22:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ترجمة

دعا الرئيس الامريكي جو بايدن، اليوم الاثنين، إلى محاكمة جرائم الحرب ضد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التي ارتكبها في أوكرانيا وقال إن المزيد من العقوبات قيد التنفيذ في أعقاب تقرير عن الفظائع في بوتشا بأوكرانيا.

وبحسب تقرير موقع "daily mail" البريطاني الذي ترجمته (بغداد اليوم)، قال بايدن للصحفيين متحدثاً عن بوتين: "انه مجرم حرب، لكن علينا ان نستمر بجمع المعلومات, وعلينا أن نستمر في تزويد أوكرانيا بالأسلحة التي تحتاجها لمواصلة القتال وعلينا أن نحصل على كل التفاصيل حتى يمكن أن يكون هذا كافياً فعليًا لإجراء محاكمة جرائم حرب".

وأضاف أن "هذا الرجل وحشي وما يحدث في بوتشا أمر شائن وقد شاهده الجميع", مبينا أنه "يجب أن يحاسب".

وأوضح أنه "يسعى لمزيد من العقوبات", لكنه امتنع عن ذكر تفاصيل ماهية تلك العقوبات.

تأتي تصريحات بايدن بعد ان اتهمت اوكرانيا القوات الروسية بارتكاب مذبحة في بلدة بوتشا وقع ضحيتها 300 مواطن، لكن وزارة الدفاع الروسية نفت هذا المزاعم.

وقال الرئيس الامريكي, بهذا الصدد, إنه "لا يعتقد أن ما حدث في بوتشا بأوكرانيا كان إبادة جماعية" لكنه وصفها بأنها "جريمة حرب".

وسبق أن وصف بوتين بأنه مجرم حرب، لكن هذه كانت المرة الأولى التي يدعو فيها الرئيس الروسي لمواجهة التبعات القانونية, وتردد تعليقاته صدى تصريحات زعماء أوروبيين يطالبون بفرض عقوبات أشد على روسيا بعد العثور على مقابر جماعية في بلدة قرب كييف بعد مغادرة جنود روس المنطقة.

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