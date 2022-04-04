العراق على خطى لبنان.. خبير اقتصادي يدق ناقوس الخطر

2022/04/04 | 22:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادحذر الخبير الاقتصادي صباح علو، اليوم الاثنين، من سير العراق على خطى لبنان واعلان افلاسه خلال المرحلة المقبلة.وقال علو في تصريح لـ(بغداد اليوم)، إن "ما ادى الى اعلان الجمهورية اللبنانية افلاسها هو بسبب تصارع القوى السياسية منذ فترة طويلة مما انعكس سلباً على الواقع الاقتصادي في لبنان واعلان الحكومة افلاسها بشكل رسمي".وأضاف، أن "العراق يسير على خطى لبنان منذ 10 /10 /2021 ولغاية اليوم حيث لم تتمكن القوى السياسية من الاتفاق على تشكيل الحكومة لكي تمتلك الإمكانية في تسيير الأمور بشكل سليم".وتابع الخبير، أن "ان هنالك اعتراف حتى من رئيس الوزراء العراقي يفيد بأن القوى الأمنية تسير وفق اهواء سياسية للقوى التي تتناحر على السلطة حاليا".وأشار إلى ان "العراق قد يدخل مدخل لبنان في المرحلة القادمة بسبب الأزمات المتراكمة التي لم تتمكن 5 حكومات ماضية من حلها أضافة الى الفساد والهدر في المال العام".ولفت إلى أن "انتشار السلاح يعطي مؤشراً خطيراً في العراق اذا اسمتر الوضع طويلاً دون وجود حكومة مستقرة تعطي الإمكانية لفك كل اشكال الأزمات التي يعيشها المواطن العراقي".

هذا وأعلن نائب رئيس الحكومة اللبنانية سعادة الشامي، اليوم الاثنين، "إفلاس الدولة ومصرف لبنان المركزي".

وقال الشامي في حديث لقناة "الجديد" اللبنانية، إنه "سيجري توزيع الخسائر على الدولة ومصرف لبنان والمصارف والمودعين، ولا توجد نسبة مئوية محددة، للأسف الدولة مفلسة وكذلك مصرف لبنان، ونريد أن نخرج بنتيجة، والخسارة وقعت بسبب سياسات لعقود، ولو لم نفعل شيئا ستكون الخسارة أكبر بكثير".

وأضاف الشامي أن "هناك حقيقة لا يمكن تجاهلها ولا يمكن أن نعيش في حالة إنكار ولا يمكن أن نفتح السحوبات (المصرفية) لكل الناس وأنا أتمنى ذلك لو كنا في حالة طبيعية".

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