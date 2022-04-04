2022/04/04 | 22:08 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحدث مذيع شبكة CNN، برايان ستيلتر، مع الصحفية المتخصصة في مجال التكنولوجيا بجريدة وول ستريت جورنال، جولي جارغون، حول بحث جديد يكشف تأثير تطبيق "تيك توك" الشهير على أدمغة الأطفال والشباب.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد كيف يؤثر تطبيق "تيك توك" على أدمغة الشباب) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد كيف يؤثر تطبيق "تيك توك" على أدمغة الشباب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).