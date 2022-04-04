2022/04/04 | 22:13 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ بات لقب “مدينة البرتقال” الذي يطلق على محافظة ديالى، من الذكريات وما يشبه القصص التي تروى عن زمن مضى، بعد أن فقدت المحافظة نحو 70% من أراضيها الزراعية بسبب شح المياه وتحول المزارعين الى عاطلين عن العمل، وسط مطالبات بحلول حكومية سريعة لإنقاذ الزراعة في المحافظة.وقال المتحدث باسم وزارة الزراعة حميد النايف […]

ظهرت المقالة مطالبات بخطة طوارئ..



“مدينة البرتقال” تحتضر أولاً على ايرث نيوز.

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