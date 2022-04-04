2022/04/04 | 22:19 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ استغرب الشارع الرياضي العراقي، من ظهور مجموعة من الجماهير تدعم نادي النفط خلال مباراته أمام النجف، اليوم الاثنين.وتواجه الفريقان في افتتاح مباريات الجولة 26 من الدوري الممتاز.وظهر عدد من الاشخاص وهم يحملون لافتة “التراس النفط”، الأمر الذي اثار استغراب الشارع الرياضي العراقي، حيث من المعروف أن النفط لا يمتلك قاعدة جماهيرية.[…]

ظهرت المقالة “التراس النفط”..



جماهير تثير استغراب الشارع العراقي أولاً على ايرث نيوز.

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