مجلس الأمناء يحتفي بمؤسس وكالة الأنباء العراقية محسن حسين جواد

2022/04/04 | 22:25 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعاحتفى مجلس أمناء شبكة الاعلام العراقي، اليوم الاثنين، بمؤسس وكالة الأنباء العراقية (واع)، محسن حسين جواد، وعدد من الصحفيين الرواد.وقال عضو المجلس، علاء الحطاب، خلال حفل إفطار أقامه على شرف جواد، وحضره مراسل وكالة الانباء العراقية (واع): "نحتفي هذا اليوم بالقامة الصحفية الكبيرة ونرحب بعودته الى العراق وشكراً لأنه منحنا هذه الفرصة البسيطة لنستعيد مع بعض اللحظات الجميلة".وأضاف الحطاب، أن "الصحفيين الشباب تقع على عاتقهم مسؤولية كبيرة تجاه القامات الصحفية الكبيرة وهي مسؤولية أخلاقية ومهنية كشبكة الاعلام العراقي"، مردفاً بالقول: "شكرا لأستاذنا محسن والأساتذة لتلبية الدعوة للاحتفاء به".من جانبه، قدم جواد، خلال حفل الإفطار الشكر للحاضرين ولشبكة الاعلام العراقي لهذه الدعوة والاحتفاء، معبراً عن فرحته بالتواجد مع ثلة من الصحفيين الرواد.

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