فريق جراحي في واسط ينجح برفع كيس على المبايض بوزن 3.75 كيلو غرام

2022/04/04 | 22:30 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز/ أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، أن فريق جراحي في مستشفى الكوت للنسائية والاطفال نجح برفع كيس على المبايض بوزن 3.75 كيلو غرام.وقالت الوزارة في بيان تلقته، إيرث نيوز، إن “فريق طبي في مستشفى الكوت للنسائية والاطفال التابع الى دائرة صحة واسط نجح بإجراء عملية جراحية لرفع كيس على المبايض بوزن ٣.٧٥ كغم […]

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