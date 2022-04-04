الإطاحة بابرز تجار المخدرات في الديوانية

2022/04/04 | 22:35 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-الديوانية

كشف مصدر أمني، اليوم الاثنين، عن إلقاء القبض على المتهم بقتل العقيد أحمد كامل.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم) إن "خلية الصقور الإستخبارية في الديوانية تمكنت من القبض على المتهم بقتل العقيد احمد كامل"، مؤكدا ان "المتهم يعتبر من ابرز تجار المخدرات في المحافظة والذي تم مداهمته بوقت سابق من قبل مفرزة تابعة لمديرية مخدرات الديوانية وادت الى استشهاد "العقيد احمد كامل" معاون مدير المخدرات اثناء تنفيذ الواجب في منطقة حي العروبة".

وأضاف إنه "تم تنفيذ الواجب من قبل خليه الصقور الاستخبارية والفريق التكتيكي التابع الى وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية".

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