2022/04/04 | 22:35 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ترجمة

اعلن المرصد السوري لحقوق الانسان، اليوم الاثنين، عن رصد 50 شاحنة تحمل امدادات عسكرية ولوجستية قادمة من إقليم كردستان العراق ومتوجهه الى سوريا.

وذكر موقع "the gazette “، نقلا عن المرصد السوري وترجمته (بغداد اليوم)، انه "تم رؤية ما يقرب من 50 شاحنة تحمل إمدادات عسكرية ولوجستية تعبر إلى سوريا من إقليم كردستان العراق".

وأضاف التقرير ان "الشاحنات عبرت عبر معبر الوليد الحدودي ومتوجهه الى قواعد التحالف الدولي في منطقة شمال شرق سوريا".

يشار الى ان المرصد السوري لحقوق الإنسان ، وثق في آذار الماضي ، دخول خمس قوافل تابعة للتحالف الدولي تحمل إمدادات عسكرية ولوجستية إلى سوريا من إقليم كردستان العراق ، حيث توجهت إلى قواعد التحالف في منطقة شمال شرق سوريا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كردستان ترسل 50 شاحنة محملة بالمعدات العسكرية واللوجستية الى سوريا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كردستان ترسل 50 شاحنة محملة بالمعدات العسكرية واللوجستية الى سوريا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).