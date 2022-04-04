الحلبوسي والحكيم يؤكدان على ضرورة استكمال الاستحقاقات الدستورية

2022/04/04 | 22:36 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحلبوسي يستقبل رئيس تيار الحكمة الوطني استقبل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الاثنين، رئيس تيار الحكمة الوطني السيد عمار الحكيم.حيث تقدَّم السيد الحكيم بالتهاني لسيادته بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، كما جرى خلال اللقاء مناقشة آخر التطورات السياسية في البلاد، والتأكيد على ضرورة استكمال الاستحقاقات الدستورية.

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