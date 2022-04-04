"معيب".. واشنطن تعلق عن نفي الكرملين لجرائم بوتشا

2022/04/04 | 22:38 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبرت واشنطن، الاثنين، أن النفي الروسي الذي صدر من الكرملين بشأن مزاعم أوكرانيا بأنها قتلت مدنيين في بلدة بوتشا الأوكرانية، بأنه "معيب وغير موثق".

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