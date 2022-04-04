قضية الكورد الفيليين الموسميّة بين الإرادة والضمير - زكي رضا

2022/04/04 | 22:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#زكي_رضا أيّة قضيّة ودون الخوض في مضمونها وأحداثها ونتائجها وتبعاتها تحمل وجهين متناقضين أولهما الحقّ والثاني هو الباطل، وهذا ما يبتّ فيه القضاة في المحاكم ويصدرون فيها الأحكام التي تتناسب وقوّة الجريمة حسب القوانين المعمول بها.



والقضيّة الفيلية بأبعادها المختلفة ونتائجها وما تمخضّ عنها من مأساة لا زالت آثارها موجودة، لا حاجة لقضاة ولا محاكم ليبتّوا في أحقيتها أو بطلانها.



فنحن لسنا أمام جريمة جرت أحداثها ف ......





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