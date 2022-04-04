2022/04/04 | 22:56 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعأكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، ورئيس تيار الحكمة الوطني السيد عمار الحكيم، ضرورة استكمال الاستحقاقات الدستورية.وذكر المكتب الاعلامي لرئيس مجلس النواب في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، استقبل اليوم الاثنين، رئيس تيار الحكمة الوطني السيد عمار الحكيم، حيث تقدَّم السيد الحكيم بالتهاني بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك".وأضاف، " كما جرى خلال اللقاء مناقشة آخر التطورات السياسية في البلاد، والتأكيد على ضرورة استكمال الاستحقاقات الدستورية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحلبوسي والسيد الحكيم يؤكدان ضرورة استكمال الاستحقاقات الدستورية) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحلبوسي والسيد الحكيم يؤكدان ضرورة استكمال الاستحقاقات الدستورية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).