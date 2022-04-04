تعرف على مواصفات الهاتف الجديد من “شاومي”

2022/04/04 | 22:59 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… سرّبت بعض مواقع الإنترنت صورا ومعلومات عن هاتف جديد ستطرحه Xiaomi بمواصفات مميزة وكاميرات عالية الأداء.وتبعا لأحدث التسريبات فإن هاتف Xiaomi 12 Ultra سيحصل على هيكل مقاوم للماء والغبار محمي بزجاج مضاد للصدمات والخدوش، أبعاده (169.9/77.2/8.5) ملم، وزنه 205 غرامات.أما شاشته فستكون بمقاس 6.8 بوصة، دقة عرضها (2400/1800) بيكسل، ترددها 120 […]

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