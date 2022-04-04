اتحاد اليد يحدد موعد المشهد الختامي للموسم 2022

2022/04/04 | 23:05 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ حدد الاتحاد العراقي بكرة اليد، موعد المباراة الختامية للموسم 2022 بين الشرطة والجيش.وقال المنسق الإعلامي للاتحاد حسام عبد الرضا لـ”ايرث نيوز” إن “الاتحاد العراقي لكرة اليد، قرر إقامة خاتمة مباريات الدوري العراقي للموسم 2022-2021 بين فريقي الشرطة والجيش لحساب الدور الحادي عشر والأخير من المرحلة الثانية يوم السبت المقبل”.وكان فريق الشرطة […]

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