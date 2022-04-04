الحلبوسي والحكيم يؤكدان ضرورة استكمال الاستحقاقات الدستورية

2022/04/04 | 23:06 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ورئيس تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم، اليوم الاثنين، على ضرورة استكمال الاستحقاقات الدستورية.

وقال إعلام الحلبوسي في بيان تلقته (بغداد اليوم) إن "رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي استقبل رئيس تيار الحكمة الوطني السيد عمار الحكيم، حيث تقدَّم الحكيم بالتهاني للحلبوسي بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك".

وأضاف "كما جرى خلال اللقاء مناقشة آخر التطورات السياسية في البلاد، والتأكيد على ضرورة استكمال الاستحقاقات الدستورية".

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