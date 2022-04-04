لقطات جوية مرعبة تظهر ما حدث لمدينة ماريوبول الأوكرانية

2022/04/04 | 23:09 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مسؤولون أوكرانيون إن حوالي 90٪ من المباني السكنية تضررت أو دُمرت في مدينة ماريوبول الأوكرانية الساحلية الاستراتيجية ، نتيجة القصف المكثف الذي شنته القوات الروسية.

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