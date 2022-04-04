سوليفان: ما جرى في بوتشا دليل على جرائم حرب روسية في أوكرانيا

2022/04/04 | 23:09 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان، الاثنين، إن ما جرى في بوتشا "دليل على ارتكاب روسيا جرائم حرب في أوكرانيا"، ويجري التأكد ما إذا كانت ترقى إلى "إبادة جماعية".

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