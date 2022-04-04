اكتشاف جرار حجرية “غامضة” عملاقة تعود إلى عام 400 قبل الميلاد

2022/04/04 | 23:17 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اكتشف العلماء أواني غامضة في أربعة مواقع في الهند ربما كانت تستخدم في ممارسة طقوس الدفن البشرية القديمة.وعثر العلماء على 65 جرة من الحجر الرملي مختلفة الأشكال والأحجام والزخرفة، تعود إلى 400 قبل الميلاد، مبعثرة في أربعة مواقع في ولاية آسام الشمالية الشرقية في الهند.ويشار إلى أن بعض الجرار طويلة وأسطوانية، […]

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