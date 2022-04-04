زيدان والسيد الحكيم يبحثان القضايا الخاصة بالشأن العراقي والدولي

2022/04/04 | 23:27 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعبحث رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، مع رئيس تيار الحكمة الوطني السيد عمار الحكيم، عدد من القضايا الخاصة بالشأن العراقي والدولي.وذكر بيان لمجلس القضاء تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن " رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي فائق زيدان استقبل السيد عمار الحكيم للتهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك".وأضاف، أن "الجانبين تبادلا وجهات النظر بخصوص عدد من القضايا الهامة الخاصة بالشأن العراقي والدولي".

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