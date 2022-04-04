توضيح من الكهرباء بشأن تسريح موظفي محطة توليد كهرباء البصرة الغازية

2022/04/04 | 23:34 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز/ نفى المتحدث باسم وزارة الكهرباء أحمد، اليوم الاثنين، الانباء التي تحدثت عن تسريح موظفي محطة توليد كهرباء البصرة الغازية من قبل الوزارة.وقال العبادي في تصريح تابعته إيرث نيوز، إن “الأنباء التي تحدثت عن تسريح موظفي محطة توليد كهرباء البصرة الغازية غير صحيحة”، مشيرا إلى أن “الوزارة عرضت على المنتسبين ان يختاروا بالنقل […]

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