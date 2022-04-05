البيت الأبيض: الولايات المتحدة ستصدر عقوبات إضافية ضد روسيا هذا الأسبوع

2022/04/04 | 23:40 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، الاثنين، إن الولايات المتحدة ستعلن عقوبات جديدة ضد روسيا هذا الأسبوع.

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