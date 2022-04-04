البنتاغون: حريصون على توثيق جرائم الحرب في أوكرانيا

2022/04/04 | 23:40 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية، البنتاغون، جون كيربي، الاثنين، إن هناك "حرصا على توثيق جرائم الحرب التي يتم ارتكابها في أوكرانيا"، لكن القوات الأميركية "لن تشارك بأي عمليات لجمع الأدلة على جرائم حرب داخل أوكرانيا".

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