شاخوان عبدالله: البرلمان سيعاقب الذين سربوا المخاطبات الداخلية للمجلس

2022/04/04 | 23:42 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أكد نائب رئيس مجلس النواب العراقي شاخوان عبدالله، اليوم الاثنين، ان البرلمان سيعاقب الذين سربوا المخاطبات الداخلية للمجلس.وقال عبدالله في بيان تلقته وكالة ايرث نيوز، إن “مجلس النواب مستمر في أعماله وأداء مهامه التشريعية والرقابية، وهو بإنتظار الحكومة الإتحادية لإرسال قانون الموازنة الإتحادية لعام2022، لأنه قانون مهم يتعلق بالحياة العامة للشعب”، مضيفاً […]

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