الكلاب الانيقة في نيكاراغوا تتبرك من القديس لعازر

2022/04/04 | 23:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ماسايا‭ (‬نيكاراغوا‭) (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬أحضر‭ ‬المئات‭ ‬من‭ ‬سكان‭ ‬نيكاراغو‭ ‬كلابهم‭ ‬الأحد‭ ‬إلى‭ ‬كنيسة‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬ماسايا‭ (‬30‭ ‬كيلومتراً‭ ‬إلى‭ ‬الجنوب‭ ‬من‭ ‬العاصمة‭) ‬وقد‭ ‬ألبسوها‭ ‬ثياباً‭ ‬ملونة،‭ ‬طلباً‭ ‬للتبرك‭ ‬من‭ ‬القديس‭ ‬لعازر‭ (‬سان‭ ‬لازارو‭) ‬الذي‭ ‬يُعتبر‭ ‬شفيع‭ ‬الفقراء‭ ‬والمرضى‭.‬ ‭ ‬ويعود‭ ‬سبب‭ ‬هذا‭ ‬التقليد‭ ‬المعمول‭ ‬به‭ ‬منذ‭ ‬نحو‭ ‬قرن‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬قصة‭ ‬لعازر‭ ‬في‭ […]

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