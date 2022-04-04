محاكمة مراهقين في فرنسا بتهمة قتلهما تلميذة

2022/04/04 | 23:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بونتزاو‭ (‬فرنسا‭) (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬بدأت‭ ‬صباح‭ ‬الاثنين‭ ‬محاكمة‭ ‬تلميذين‭ ‬أمام‭ ‬محكمة‭ ‬أحداث‭ ‬في‭ ‬فرنسا،‭ ‬بتهمة‭ ‬ضلوعهما‭ ‬في‭ ‬مقتل‭ ‬زميلة‭ ‬لهما‭ ‬تبلغ‭ ‬14‭ ‬عاماً‭ ‬في‭ ‬آذار‭/‬مارس‭ ‬2021،‭ ‬غرقت‭ ‬في‭ ‬نهر‭ ‬السين‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬الباريسية‭ ‬بعد‭ ‬تعرّضها‭ ‬للضرب‭ ‬المبرح‭.‬ ويمثل‭ ‬الفتى‭ ‬والفتاة‭ ‬اللذان‭ ‬كانا‭ ‬يبلغان‭ ‬15‭ ‬عاماً‭ ‬وقت‭ ‬الحادثة‭ ‬في‭ ‬ثماني‭ ‬جلسات‭ ‬مغلقة‭ ‬حتى‭ ‬الخميس‭.‬ […]

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