2022/04/04 | 23:51 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باريس‭- ‬نيويورك‭- ‬الزمان‭ ‬ ،‭ ‬استنكر‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬الاثنين‭ ‬أكاذيب‭ ‬‮«‬بعض‭ ‬الحكومات‭ ‬ومسؤولي‭ ‬الشركات‮»‬‭ ‬في‭ ‬شأن‭ ‬مكافحة‭ ‬تغير‭ ‬المناخ‭ ‬عقب‭ ‬نشر‭ ‬التقرير‭ ‬الجديد‭ ‬للهيئة‭ ‬الحكومية‭ ‬الدولية‭ ‬المعنية‭ ‬بتغير‭ ‬المناخ‭ ‬الاثنين‭.‬ وقال‭ ‬أنطونيو‭ ‬غوتيريش‭ ‬في‭ ‬مقطع‭ ‬فيديو‭ ‬‮«‬بعض‭ ‬الحكومات‭ ‬ومسؤولي‭ ‬الشركات‭ ‬يقولون‭ ‬شيئا‭ ‬ويفعلون‭ ‬شيئا‭ ‬آخر‭.‬سأقول‭ ‬ذلك‭ ‬ببساطة‭.‬إنهم‭ ‬يكذبون‭.‬والنتائج‭ ‬ستكون‭ ‬كارثية‮»‬‭.‬ […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (امين الأمم المتحدة:حكومات تكذب علينا والعيش على الكوكب كارثي ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (امين الأمم المتحدة:حكومات تكذب علينا والعيش على الكوكب كارثي ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).