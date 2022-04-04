2022/04/04 | 23:51 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- باريس- نيويورك- الزمان ، استنكر الأمين العام للأمم المتحدة الاثنين أكاذيب «بعض الحكومات ومسؤولي الشركات» في شأن مكافحة تغير المناخ عقب نشر التقرير الجديد للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ الاثنين. وقال أنطونيو غوتيريش في مقطع فيديو «بعض الحكومات ومسؤولي الشركات يقولون شيئا ويفعلون شيئا آخر.
سأقول ذلك ببساطة.
إنهم يكذبون.
والنتائج ستكون كارثية». […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (امين الأمم المتحدة:حكومات تكذب علينا والعيش على الكوكب كارثي ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
سأقول ذلك ببساطة.
إنهم يكذبون.
والنتائج ستكون كارثية». […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (امين الأمم المتحدة:حكومات تكذب علينا والعيش على الكوكب كارثي ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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