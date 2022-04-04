2022/04/04 | 23:51 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طهران‭- ‬واشنطن‭ -‬فيينا‭ -‬الزمان‭ ‬ أكّدت‭ ‬طهران‭ ‬الاثنين‭ ‬أنّ‭ ‬وفدها‭ ‬لن‭ ‬يعود‭ ‬إلى‭ ‬فيننا‭ ‬إلا‭ ‬لإتمام‭ ‬الاتفاق‭ ‬النووي‭ ‬مع‭ ‬القوى‭ ‬العظمى،‭ ‬معتبرة‭ ‬أنّ‭ ‬حل‭ ‬المسائل‭ ‬العالقة‭ ‬في‭ ‬الأمتار‭ ‬الأخيرة‭ ‬يتوقّف‭ ‬على‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭.‬ وتخوض‭ ‬إيران‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬النمساوية‭ ‬منذ‭ ‬أشهر‭ ‬مفاوضات‭ ‬مع‭ ‬الصين‭ ‬وروسيا‭ ‬وفرنسا‭ ‬والمملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬وألمانيا‭ ‬لإحياء‭ ‬الاتفاق‭ ‬النووي‭ ‬الإيراني‭ ‬لعام‭ ‬2015‭.‬وتجري‭ […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عقوبات الحرس الثوري غير محسومة وإيران: لن نعود إلى فيينا إلا لتوقيع الاتفاق النووي) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عقوبات الحرس الثوري غير محسومة وإيران: لن نعود إلى فيينا إلا لتوقيع الاتفاق النووي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).