2022/04/04 | 23:51 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- رمضان كريم .
كريم أخو مبارك .
مبارك فطس قبل سنة .
سنة حلوة يا تعيس .
تعيس علي حداد .
حداد الذي رأى كل شيء .
شيء ما سقط تحت المائدة . المائدة هي مائدة نزهت .
نزهت هي نزهت يونس .
يونس ببطن الحوت . الحوت راود الحوتة وغلق […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المطاردة القصصية السابعة بعد العشرين-علي السوداني) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
كريم أخو مبارك .
مبارك فطس قبل سنة .
سنة حلوة يا تعيس .
تعيس علي حداد .
حداد الذي رأى كل شيء .
شيء ما سقط تحت المائدة . المائدة هي مائدة نزهت .
نزهت هي نزهت يونس .
يونس ببطن الحوت . الحوت راود الحوتة وغلق […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المطاردة القصصية السابعة بعد العشرين-علي السوداني) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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