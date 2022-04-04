المطاردة القصصية السابعة بعد العشرين-علي السوداني

2022/04/04 | 23:51 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رمضان‭ ‬كريم‭ .‬كريم‭ ‬أخو‭ ‬مبارك‭ .‬ مبارك‭ ‬فطس‭ ‬قبل‭ ‬سنة‭ .‬ سنة‭ ‬حلوة‭ ‬يا‭ ‬تعيس‭ .‬تعيس‭ ‬علي‭ ‬حداد‭ .‬ حداد‭ ‬الذي‭ ‬رأى‭ ‬كل‭ ‬شيء‭ .‬شيء‭ ‬ما‭ ‬سقط‭ ‬تحت‭ ‬المائدة‭ .‬ المائدة‭ ‬هي‭ ‬مائدة‭ ‬نزهت‭ .‬نزهت‭ ‬هي‭ ‬نزهت‭ ‬يونس‭ .‬ يونس‭ ‬ببطن‭ ‬الحوت‭ .‬ الحوت‭ ‬راود‭ ‬الحوتة‭ ‬وغلق‭ […]

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