المطاردة القصصية السابعة بعد العشرين-علي السوداني



المطاردة القصصية السابعة بعد العشرين-علي السوداني
2022/04/04 | 23:51 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- رمضان‭ ‬كريم‭ .

‬كريم‭ ‬أخو‭ ‬مبارك‭ .

‬ مبارك‭ ‬فطس‭ ‬قبل‭ ‬سنة‭ .

‬ سنة‭ ‬حلوة‭ ‬يا‭ ‬تعيس‭ .

‬تعيس‭ ‬علي‭ ‬حداد‭ .

‬ حداد‭ ‬الذي‭ ‬رأى‭ ‬كل‭ ‬شيء‭ .

‬شيء‭ ‬ما‭ ‬سقط‭ ‬تحت‭ ‬المائدة‭ .‬ المائدة‭ ‬هي‭ ‬مائدة‭ ‬نزهت‭ .

‬نزهت‭ ‬هي‭ ‬نزهت‭ ‬يونس‭ .

‬ يونس‭ ‬ببطن‭ ‬الحوت‭ .‬ الحوت‭ ‬راود‭ ‬الحوتة‭ ‬وغلق‭ […]

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