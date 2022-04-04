2022/04/04 | 23:58 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالصور.. كربلاء تحتفي بشهر رمضان المبارك وتزين شوارعها بالانارة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع ايرث نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/04/04 | 23:58.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور.. كربلاء تحتفي بشهر رمضان المبارك وتزين شوارعها بالانارة) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور.. كربلاء تحتفي بشهر رمضان المبارك وتزين شوارعها بالانارة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).