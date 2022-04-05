2022/04/05 | 00:00 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد – ندى شوكت منح رئيس مجموعة الاعلام المستقل الاستاذ سعد البزاز، عائلة من الكاظمية 50 مليون دينار ووفر لها اداء العمرة والعلاج وخمس سنوات بدل ايجار، وذلك خلال مداخلة هاتفية مع رب العائلة المواطن هاشم علي (ابو احمد) الذي زاره برنامج (على نياتكم ترزقون) وعرضته قناة (الشرقية) في ثاني ايام الشهر الفضيل ، وهو […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أبو أحمد من الكاظمية:البزّاز رئيس جمهورية الفقراء) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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