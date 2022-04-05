أبو أحمد من الكاظمية:البزّاز رئيس جمهورية الفقراء

2022/04/05 | 00:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد‭ – ‬ندى‭ ‬شوكت منح‭ ‬رئيس‭ ‬مجموعة‭ ‬الاعلام‭ ‬المستقل‭ ‬الاستاذ‭ ‬سعد‭ ‬البزاز،‭ ‬عائلة‭ ‬من‭ ‬الكاظمية‭ ‬50‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬ووفر‭ ‬لها‭ ‬اداء‭ ‬العمرة‭ ‬والعلاج‭ ‬وخمس‭ ‬سنوات‭ ‬بدل‭ ‬ايجار،‭ ‬وذلك‭ ‬خلال‭ ‬مداخلة‭ ‬هاتفية‭ ‬مع‭ ‬رب‭ ‬العائلة‭ ‬المواطن‭ ‬هاشم‭ ‬علي‭ (‬ابو‭ ‬احمد‭) ‬الذي‭ ‬زاره‭ ‬برنامج‭ (‬على‭ ‬نياتكم‭ ‬ترزقون‭) ‬وعرضته‭ ‬قناة‭ (‬الشرقية‭) ‬في‭ ‬ثاني‭ ‬ايام‭ ‬الشهر‭ ‬الفضيل‭ ‬،‭ ‬وهو‭ […]

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