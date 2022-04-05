وحدة قياس جديدة للبشرية

2022/04/05 | 00:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاتح عبدالسلام يفرح‭ ‬أي‭ ‬انسان،‭ ‬حين‭ ‬يرى‭ ‬الدول‭ ‬الكبرى‭ ‬تندفع‭ ‬مرة‭ ‬واحدة‭ ‬وعبر‭ ‬تصريح‭ ‬واحد‭ ‬مقتضب‭ ‬على‭ ‬ألسن‭ ‬زعمائها‭ ‬في‭ ‬اعتبار‭ ‬مقتل‭ ‬عشرين‭ ‬مدنياً‭ ‬أوكرانياً‭ ‬في‭ ‬بلدة‭ ‬صغيرة‭ ‬قرب‭ ‬العاصمة‭ ‬الأوكرانية‭ ‬كييف،‭ ‬على‭ ‬يد‭ ‬الجيش‭ ‬الروسي‭ ‬جريمة‭ ‬حرب‭ ‬وابادة‭ ‬ضد‭ ‬البشرية‭.‬ذلك‭ ‬انّ‭ ‬هناك‭ ‬تحسناً‭ ‬واضحاً‭ ‬في‭ ‬مقياس‭ ‬تحديد‭ ‬الإبادة‭ ‬البشرية،‭ ‬وبات‭ ‬مقنناً‭ ‬برقم‭ ‬صغير‭ […]

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