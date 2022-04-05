حسم معركة التسميات والصلاحيات في البرلمان العراقي

2022/04/05 | 00:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد‭ – ‬عبدالحسين‭ ‬غزال نشبت‭ ‬معركة‭ ‬غذاها‭ ‬بعض‭ ‬النواب‭ ‬والكتل‭ ‬حول‭ ‬استحداث‭ ‬مصطلح‭ ‬هئية‭ ‬رئاسة‭ ‬البرلمان‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬يدفع‭ ‬باتجاه‭ ‬الكتلة‭ ‬الصدرية‭ ‬كونه‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬البرلمان‭ ‬منها‭ ‬،‭ ‬و‭ ‬أصدر‭ ‬مكتب‭ ‬رئيس‭ ‬البرلمان‭ ‬محمد‭ ‬الحلبوسي،‭ ‬إعماماً‭ ‬بشأن‭ ‬مصطلح‭ ‬‮«‬هيئة‭ ‬الرئاسة‮»‬‭ ‬حاسما‭ ‬الجدل‭ ‬والتصريحات‭ ‬التي‭ ‬تفاقمت‭ ‬في‭ ‬الأيام‭ ‬القليلة‭ ‬الاخيرة‭.‬‮ ‬‭ ‬‮ ‬وجاء‭ ‬في‭ ‬وثيقة‭ ‬صادرة‭ ‬عن‭ […]

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