نفط الوسط يلحق الهزيمة الأولى بالشرطة في الدوري الممتاز

2022/04/05 | 00:18 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ ألحق فريق نفط الوسط، الهزيمة الاولى بفريق الشرطة في الدوري الممتاز للموسم 2021/ 2022.وتغلب عندليب الفرات على القيثارة بهدفين لهدف في المواجهة التي أقيمت على ملعب النجف لحساب الجولة 26 من البطولة.وأفتتح الشرطة التسجيل أولاً عن طريق محمود المواس في الدقيقة 34.وبعدها انتفض عندليب الفرات ليسجل هدفين عن طريق أحمد […]

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